Ferienschüler aus dem Jugendclub „Zuflucht“ in Elster besuchen SKW in Piesteritz. Welche Ausbildungsberufe im Chemiepark angeboten werden.

Ferienschüler aus dem Jugendclub „Zuflucht“ in Elster haben sich am Montag bei Maxi Menne (links) vom SKW über Ausbildungsberufe informiert.

Piesteritz/Elster/MZ - Für ein paar Jugendliche, die die Winterferien im Jugendclub Zuflucht in Elster verbringen, stand am Montag eine Tour über das Gelände der SKW Stickstoffwerke Piesteritz an. Vorbei an dampfenden Ammoniakreaktoren, monströsen Düngerspeichern und kilometerlangen Bahnschienen – die jungen Erwachsenen sollten ein Bild davon bekommen, welche Arbeitsplätze hier geboten und wie Chemikanten bei SKW ausgebildet werden. „Vielleicht ist auch was für euch dabei“, so Maxi Menne, die mit ihrem Kollegen Fabian Gresse für die Berufsorientierung im Unternehmen zuständig ist.