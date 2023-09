Ein Fahrer eines Elektrorades wurde am Nachmittag in Wittenberg betrunken von der Polizei angehalten.

Ein Mann war in Wittenberg betrunken mit dem Rad unterwegs.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Am 10. September haben Polizisten auf Streife um 15.28 Uhr in der Neustraße in Wittenberg den Fahrer eines Elektrofahrrades angehalten und kontrolliert.