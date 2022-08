Nach Unfall bei Thießen - Toter stammt aus Dessau-Roßlau

Thiessen/MZ - Nach einem tödlichen Unfall vor etwa eineinhalb Wochen zwischen Thießen und Luko ist das Opfer identifiziert: Es handelt sich um einen 60-jährigen Mann aus Dessau-Roßlau. Das hat am Montag die Polizeiinspektion in Dessau mitgeteilt.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag, 11. August, ereignet. Damals war ein Autofahrer auf der Straße zwischen Thießen und Luko unterwegs gewesen und war dann nach rechts auf dem Grünstreifen gekommen und in der Folge gegen einen Strommast geprallt. Das Fahrzeug geriet sofort in Brand. Der Fahrer konnte nicht mehr gerettet werden. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Identität war - offiziell zumindest - bislang ungeklärt gewesen.