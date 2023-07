Jens Stockmann zieht vom Bodensee in den Coswiger Ortsteil Weiden und heuert dort auch bei der Freiwilligen Feuerwehr an.

Nach Umzug vom Bodensee folgt Eintritt in die Weidener Wehr

Feuerwehr in Coswig

Der 51-jährige Jens Stockmann lebte mehr als 30 Jahre am Bodensee und ist nun der Freiwilligen Feuerwehr in Weiden beigetreten.

WEIDEN/MZ - Einer der schmalen Einsatzspinde im Weidener Feuerwehrgebäude „gehört“ jetzt ihm: Jens Stockmann. Erst vor wenigen Wochen besteht der mehrfache Vater die erste Prüfung der Truppmannausbildung erfolgreich. Nun darf und wird er auch an Einsätzen teilnehmen. Erst als der 51-Jährige im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Familie dem Bodensee den Rücken kehrt und in die 122-Seelengemeinde zieht, entscheidet er sich auch in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten.