Nach Tötung eines 19-Jährigen: Wie sicher ist der Wittenberger Arsenalplatz?

Nach der Tötung eines 19-Jährigen am Wittenberger Einkaufszentrum stellt sich eine alte Frage mit neuer Dringlichkeit.

Am Arsenalplatz erinnern Kerzen und Blumen an den getöteten 19-Jährigen.

Wittenberg/MZ - Am Freitag ist nach einer Auseinandersetzung auf dem Wittenberger Arsenalplatz ein junger Mann aus Dessau-Roßlau ums Leben gekommen, der Tatverdächtige aus Wittenberg sitzt in U-Haft. Nach ersten Erkenntnissen soll es zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer wegen eines Mädchens zum Streit gekommen sein. Beide sollen sich nicht gekannt haben. Videoüberwachung, die das Geschehen am Tatort aufzeichnete, gab es laut Staatsanwaltschaft nicht.