Kritik an der Verkehrspolitik Nach tödlichem Unfall: Weißes Rad für 63-Jährige in Wittenberg

Nahe der Unfallstelle in Wittenberg, an der am 3. Juli eine 63-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt worden war, soll ein so genanntes Weißes Rad aufgestellt werden. Wittenberger ADFC-Vorsitzende Stefan Zowislo kritisiert die Stadt Wittenberg in diesem Zusammenhang.