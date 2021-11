Nach räuberischem Diebstahl in Wittenberger Geschäft: Ladendetektiv und Passanten stellen per Haftbefehl Gesuchten

Wittenberg - Am 11. November 2021 kam es um 15.46 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Teucheler Weg in Wittenberg zu einem räuberischen Diebstahl. Der Ladendetektiv gab an, den Beschuldigten bei der Entnahme einer Musikbox aus einem Warenträger beobachtet zu haben. Die Box habe er dann einen mitgeführten Rucksack verschwinden lassen. Anschließend verließ er ohne zu bezahlen den Einkaufsmarkt.

Als der Detektiv den Beschuldigten ansprach, floh dieser in Richtung Ausgang. Dabei rannte er gegen eine Glasschiebetür, welche dadurch beschädigt wurde. Im Foyer konnte er schließlich mithilfe von Passanten festgehalten werden. Der Ladendetektiv erlitt eine leichte Kratzwunde.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten sowie seiner Sachen konnten die gerufenen Polizeibeamten eine drogenähnliche Substanz sicherstellen.

Zudem ergab die polizeiliche Überprüfung der Person, dass ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-jährige Wittenberger in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.