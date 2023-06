Dessau/Wittenberg/MZ - Im Sicherungsverfahren gegen einen Beschuldigten aus Wittenberg hat die 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am frühen Donnerstagnachmittag den Antrag auf Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik abgelehnt. Die Kammer unter dem Vorsitz von Anja Wiederhold knüpfte damit an die Plädoyers von Staatsanwalt Maximilian Schindler und Verteidiger Jörg Filipski an.

