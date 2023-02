Burger-Laden zieht am Markt in Wittenberg um

Wittenberg/MZ - Der Name bleibt, doch die Räumlichkeiten werden andere sein: Das Kult-Lokal „Wittenburger“ direkt am Markt zieht um. „Um genau zu sein nur eine Tür weiter“, sagt Lydia Grauss, die den Burgerladen vor sechs Jahren in der Innenstadt eröffnet hat. In diesem Frühjahr – sofern alle Arbeiten nach Plan verlaufen – steht der große Umzug von Markt 15 zu Markt 14 an. Für die Wittenbergerin und ihr insgesamt siebenköpfiges Team ist es wie ein Neuanfang, denn ganz freiwillig wollten sie aus ihrem gemütlichen Lokal, das erst vor rund anderthalb Jahren umfassend renoviert wurde, nicht ausziehen.