Nach einem Streit mit der Stadt Wittenberg sagt der Veranstalter das Konzert von Matthias Reim im September 2025 ersatzlos ab. Jetzt schreibt der Bürgermeister an den Veranstalter. Was das bedeutet.

Nach Konzertabsage von Matthias Reim in Wittenberg: Bürgermeister schreibt Veranstalter

Nach der Konzertabsage wendet sich der Bürgermeister an Veranstalter vom Matthias-Reim-Konzert in Wittenberg.

Wittenberg/MZ/LJ - Nach der Absage des geplanten Konzerts von Matthias Reim im September 2025 auf der Schlosswiese hat sich der Bürgermeister in einem Schreiben an den Veranstalter gewandt. Dies bestätigte Stadtsprecherin Karina Austermann am Freitag gegenüber der MZ.