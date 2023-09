Das Dorf Hohenlubast unterstützt mit einem Benefizfest eine Familie. Die wurde im August Opfer eines Hausbrandes. Was alles organisiert wurde.

Nach Hausbrand in Hohenlubast: So unterstützt das Dorf die Familie

Benefizfest in Sachsen-Anhalt

Die Max Demian Band spielte ab 19 Uhr bis zum Schluss und ließ die Stimmung beim Benefizfest in Hohenlubast brodeln.

Hohenlubast/MZ - Am Sonnabend startete das Benefizfest in Hohenlubast zugunsten der Familie, die bei einem Brand in der Nacht zum 12. August ihr Haus verloren hat.