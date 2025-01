Am 11. Januar wurde in einem Wald bei Coswig eine leblose Person entdeckt. Diese konnte nun identifiziert werden.

Coswig/MZ - Die leblose Person, die am 11. Januar in einem Waldstück an der Möllensdorfer Straße in Coswig entdeckt worden ist, konnte mittlerweile identifiziert werden.