Trebitz ist bereit für den Höhepunkt der 72. Session. An diesem Sonntag, 2. März, um 13.13 Uhr zieht der Umzug durch den Ort. Doch wie sicher ist das Fest in Zeiten erhöhter Sicherheitsanforderungen?

Nach Anschlägen auf Großverantaltungen: Wie der Karneval in Trebitz seinen Festumzug absichern will

Trebitz/MZ. - Wenn bunte Wagen durch die Straßen ziehen, Funkenmariechen über den Asphalt wirbeln und der erste „Bonbonregen“ fällt, dann gibt es in Trebitz nur eine Richtung: mitten hinein in die fünfte Jahreszeit. An diesem Sonntag, 2. März, um Punkt 13.13 Uhr startet der große Karnevalsumzug, bei dem sich wieder hunderte Besucher auf ein Spektakel aus Kostümen, Musik und ausgelassener Stimmung freuen dürfen.

Der Trebitzer Carnevalsverein (TCV) steckt bereits mitten in den letzten Vorbereitungen, um den Gästen ein unvergessliches Fest zu bieten. Doch während die Vorfreude auf die Feierlichkeiten groß ist, liegt in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf der Sicherheit. Die jüngsten Ereignisse in Deutschland haben gezeigt, dass Großveranstaltungen ein potenzielles Ziel für Angriffe sein können. Immer wieder gab es Vorfälle – wie im Dezember in Magdeburg und zuletzt in München – bei denen Fahrzeuge gezielt in Menschenmengen gelenkt wurden. Eine Sorge, die auch in Trebitz nicht unbeachtet bleibt.

Sicherheit an erster Stelle

„Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, aber wir haben alles getan, um die Risiken auf ein Minimum zu reduzieren“, erklärt TCV-Präsident Jörg-Michael Hering, der in dieser 72. Karnevalssession gemeinsam mit seiner Frau Carmen das Prinzenpaar stellt. Ein umfassendes Sicherheitskonzept wurde in Abstimmung mit Ordnungsamt, Feuerwehr und weiteren Behörden erarbeitet, um den Umzug sowie die anschließenden Feierlichkeiten im TCV-Hof bestmöglich zu schützen, berichtet Hering.

Dazu gehört unter anderem eine frühzeitige Sperrung der Straßen ab 12 Uhr, um den Veranstaltungsbereich komplett für den Durchgangsverkehr zu schließen. „Die Zufahrten werden durch große Fahrzeuge wie Traktoren, Feuerwehrwagen und Heuballen blockiert“, sagt der Trebitzer. Zusätzlich sind Feuerwehrleute aus Trebitz, Eutzsch und Schnellin sowie Ordnungskräfte an „neuralgischen Punkten“ positioniert, um die Lage jederzeit im Blick zu behalten. Rettungswege bleiben selbstverständlich frei – für den Ernstfall gibt es einen detaillierten Notfallplan, der im Vorfeld mit den Einsatzkräften abgestimmt wurde.

Das Prinzenpaar der 72. Karnevalssession: Prinz Jörg-Michael I. und Prinzessin Carmen I. führen in diesem Jahr die Trebitzer Narren an. An ihrer Seite regieren auch die jüngsten Jecken: Kinderprinz Liam I. und Gemahlin Hanna I. (Foto: TCV)

Die Verantwortlichen rufen dazu auf, möglichst frühzeitig anzureisen und sich darauf einzustellen, dass der Ort bis mindestens 15.30 Uhr voll gesperrt bleibt. Eine vollständige Aufhebung der Absperrungen erfolgt erst um 17 Uhr. Ausreichend Parkplätze stehen am „Gasthof Knötzsch“ zur Verfügung.

Ausgelassene Feier beim TCV

Trotz der gestiegenen Sicherheitsmaßnahmen soll der Karneval in Trebitz vor allem eines bleiben: ein Fest der Freude. Seit rund 70 Jahren gehört der Karnevalsumzug schon zum festen Bestandteil des örtlichen Veranstaltungskalenders. Der TCV zählt rund 45 aktive Mitglieder, die mit großem Engagement dafür sorgen, dass diese Tradition im Ort weiterlebt.

Nach dem großen Umzug, der sich rund zwei Kilometer von der Kirche durchs Dorf bis zum TCV-Hof erstreckt, geht die Feier dort mit einem Höhepunkt weiter: Entertainer „TromPeti“ wird die Feierlustigen bei Laune halten. Im Anschluss öffnet der „Saloon“, wo eine der wildesten Partynächte der gesamten Karnevalssaison beginnt, freut sich Jörg-Michael Hering, der als Prinz über die Feierlichkeiten in Trebitz wachen wird.

Neben dem Umzug und der Karnevalsnacht bietet Trebitz als karnevalistischer „Spätstarter“ eine ganz Reihe weiterer Veranstaltungen: Am 1. März, 20 Uhr, beginnt die erste große Abendveranstaltung im Gasthof Knötzsch. Der Rosenmontagsball findet am 3. März, 19.30 Uhr statt und ist in diesem Jahr mit besonders vielen Programmpunkten gespickt.

Auch an die älteren und jüngeren Narren ist gedacht: Der Rentnerkarneval startet am 4. März um 14 Uhr, während am 8. März um 14 Uhr der traditionelle Kinderkarneval auf dem Programm steht. Am gleichen Abend, 20 Uhr, folgt die Best-of-Show. Restkarten, falls vorhanden, gibt’s an der Abendkasse.