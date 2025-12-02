  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Neues Feuerwehrfahrzeug: Nach Anmeldung zum Einsatz

Neues Feuerwehrfahrzeug Nach Anmeldung zum Einsatz

Die Feuerwehr Gräfenhainichen stellt im Rahmen der Jahreshauptversammlung ein neues Löschfahrzeug in Dienst. Was an dem Abend dann geschieht.

Von Thomas Klitzsch 02.12.2025, 10:00
Kurz nach Inbetriebstellung des neues Fahrzeugs ging es zum ersten Einsatz.
Kurz nach Inbetriebstellung des neues Fahrzeugs ging es zum ersten Einsatz. (Foto:Thomas Klitzsch)

Gräfenhainichen/MZ. - Maschinist Philipp Küßner sitzt am Freitagabend im neuen Löschgruppenfahrzeug LF 20 der Feuerwehr Gräfenhainichen. Er funkt mit der integrierten Leitstelle. Der Feuerwehrmann aus Gräfenhainichen meldet das alte Löschfahrzeug LF 16/12 ab und das neue LF 20 ordentlich an. Die Bestätigung der Leitstelle kommt zurück mit den Worten „Allzeit gute Fahrt“.