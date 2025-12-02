Die Feuerwehr Gräfenhainichen stellt im Rahmen der Jahreshauptversammlung ein neues Löschfahrzeug in Dienst. Was an dem Abend dann geschieht.

Kurz nach Inbetriebstellung des neues Fahrzeugs ging es zum ersten Einsatz.

Gräfenhainichen/MZ. - Maschinist Philipp Küßner sitzt am Freitagabend im neuen Löschgruppenfahrzeug LF 20 der Feuerwehr Gräfenhainichen. Er funkt mit der integrierten Leitstelle. Der Feuerwehrmann aus Gräfenhainichen meldet das alte Löschfahrzeug LF 16/12 ab und das neue LF 20 ordentlich an. Die Bestätigung der Leitstelle kommt zurück mit den Worten „Allzeit gute Fahrt“.