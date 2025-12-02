Neues Feuerwehrfahrzeug Nach Anmeldung zum Einsatz
Die Feuerwehr Gräfenhainichen stellt im Rahmen der Jahreshauptversammlung ein neues Löschfahrzeug in Dienst. Was an dem Abend dann geschieht.
02.12.2025, 10:00
Gräfenhainichen/MZ. - Maschinist Philipp Küßner sitzt am Freitagabend im neuen Löschgruppenfahrzeug LF 20 der Feuerwehr Gräfenhainichen. Er funkt mit der integrierten Leitstelle. Der Feuerwehrmann aus Gräfenhainichen meldet das alte Löschfahrzeug LF 16/12 ab und das neue LF 20 ordentlich an. Die Bestätigung der Leitstelle kommt zurück mit den Worten „Allzeit gute Fahrt“.