„Ein Programm für jedermann“ Nach 2 Jahren - Wittenberger Seniorenaktionstag findet im September wie gewohnt statt

Nach dem Ausfall 2020 und einer ebenfalls coronabedingten kleineren Ausgabe 2021 findet der Seniorennachmittag in Wittenberg wieder wie gewohnt statt. Was am 7. September im Einzelnen vorgesehen ist.