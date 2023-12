Im Wörlitzer Park erinnert eine Skulptur an die Quellnymphe Egeria. Wer sie errichten ließ, welchen sagenumwobenen König sie unterwies und warum manche sie faule Liese nennen.

MZ-Weihnachtsserie: Die Weise Ratgeberin in Wörlitz

Wörlitz/MZ. - Der Schnee knirscht unter den Schuhen, als Ines Gerds am Dienstag dieser Woche im Wörlitzer Park zur Grotte der Egeria führt. Vorbei geht es an der Insel Stein, die zu dieser Jahreszeit verlassen ist. Das gilt auch für die Quellnymphe Egeria. Sie stützt sich auf ihren rechten Arm, der Blick geht ins Nirgendwo. Weil sie so untätig liegt, sei Egeria für viele die faule Liese, sagt Gerds. Mit Verlaub: Das ist nicht nur despektierlich, sondern falsch. Denn Egeria hat, glaubt man der römischen Mythologie, doch allerhand geleistet.