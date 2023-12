Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jahmo/MZ. - Aus dem Wittenberger Ortsteil Jahmo ist die Geschichte vom Moormännchen überliefert. Sie lautet wie folgt: Vor vielen Jahren soll es in einem Moor am Unterdorf von Jahmo das Moormännchen gegeben haben. Es konnte Wunderdinge vollbringen und half den Menschen, vorausgesetzt sie stellten sich mit ihm gut. Darum warfen die Dorfbewohner in alter Zeit dem Moormännchen Speisen in das Moor.