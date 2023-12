Ortschronist Andreas Keller zeigt auf den Bachlauf an der Elbe, der einst die Ortsgrenze markierte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Apollensdorf/MZ. - Das „Kriegsbeil“ ist begraben. Doch so harmonisch wie heutzutage ging es zwischen den beiden Orten Apollensdorf und Griebo im Kreis Wittenberg nicht immer zu: Anfang des 18. Jahrhunderts ist von einer blutigen Grenzschlacht die Rede, die als vermeintlich harmlose Streiterei begann und in einen regelrechten Krieg ausartete. So zumindest ist die Erzählung überliefert. „Früher gab es häufiger Grenzstreitigkeiten zwischen anderen Dörfern“, erzählt Andreas Keller. Nur selten aber wurden dabei Ohrfeigen verteilt oder Bratwürste als Schmerzensgeld gereicht.