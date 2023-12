Schon mehr als 300 Jahre ist es her, dass über unheimliche Begegnungen mitten im Zentrum Coswigs berichtet wurde. Noch heute wird in Coswig über das Gespenst in der Badergasse gesprochen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ. - Es gab eine Zeit, in der sich viele Coswiger sicher waren, dass es in der Badergasse spukt. Schon 300 Jahre lang erzählt man sich in der kleinen Stadt diese Gespenster-Legende, berichtet Jutta Preiß. Sie muss es wissen, denn bereits seit mehr als 30 Jahren führt sie das Coswiger Stadtarchiv. Dort ist ihr das Gespenst aus der Badergasse auch das erste Mal „begegnet“ – in einem Text.