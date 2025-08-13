weather heiter
  4. Millionen sollen investiert werden: „MyCare“ will Neubau auf grüner Wiese in Wittenberg: Was geplant ist

Bekanntes Wittenberger Unternehmen hat vor, umzuziehen. Warum der Standort an der Triftstraße umstritten ist.

Von Marcel Duclaud 13.08.2025, 10:00
Auf dieser Wiese soll ein Logistikkomplex errichtet werden. Nicht alle Anwohner freuen sich über das Projekt. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Leicht hat es sich Wittenbergs Stadtrat nicht gemacht, jetzt ist die Entscheidung aber gefallen: Mit breiter Mehrheit, bei fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen wird der so genannte vorhabenbezogene Bebauungsplan „Elstervorstadt Gewerbegebiet MyCare Büro und Logistikkomplex“ beschlossen. Dahinter verbirgt sich ein Investitionsvorhaben, das es in sich hat, gegen das es allerdings auch Bedenken gibt.