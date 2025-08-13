Bekanntes Wittenberger Unternehmen hat vor, umzuziehen. Warum der Standort an der Triftstraße umstritten ist.

„MyCare“ will Neubau auf grüner Wiese in Wittenberg: Was geplant ist

Auf dieser Wiese soll ein Logistikkomplex errichtet werden. Nicht alle Anwohner freuen sich über das Projekt.

Wittenberg/MZ. - Leicht hat es sich Wittenbergs Stadtrat nicht gemacht, jetzt ist die Entscheidung aber gefallen: Mit breiter Mehrheit, bei fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen wird der so genannte vorhabenbezogene Bebauungsplan „Elstervorstadt Gewerbegebiet MyCare Büro und Logistikkomplex“ beschlossen. Dahinter verbirgt sich ein Investitionsvorhaben, das es in sich hat, gegen das es allerdings auch Bedenken gibt.