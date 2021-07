Musikalische Meisterschaft in Lubast

Anrührende Klänge in hoher Violin- und Klavierkunst gab es am Wochenende in Lubast.

Lubast - War dies das letzte Konzert der coronabedingt amputierten Konzertsaison 2020/21 des Fördervereins zur Kultur und Denkmalpflege Rotta oder das erste der neuen Spielzeit? Wie dem auch sei, für die begeisterten Konzertbesucher im Heidehotel Lubast war es ein Sommerkonzert höchster musikalischer Meisterschaft, stilistischer Kontraste und entspannten Musikerlebens.

Beweis für Professionalität

Dabei stand es auf der Kippe: die angekündigte estnische Geigerin Triin Ruubel erkrankte. Kurzfristig, innerhalb von zwei Tagen, sprang für sie Sophia Jaffé ein, Professorin in Frankfurt am Main – und dies mit teilweise geändertem Programm (die MZ berichtete). Es war eine geglückte „Umbesetzung“. Die Violinsolistin und ihr Partner am Flügel, Professor Frank-Immo Zichner, musizierten gemeinsam, als wären sie kammermusikalisch seit langem miteinander vertraut. Das sprach für Professionalität!

Die Sonate G-Dur für Klavier und Violine KV 301 von Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den Sonaten, die 1778 auf Konzertreisen des 22-jährigen Komponisten entstanden sind: die ersten drei im Februar 1778 in Mannheim, die weiteren drei im Sommer 1778 in Paris. Die sechs Violinsonaten widmete Mozart der Kurfürstin Maria Elisabeth von der Pfalz und überreichte sie ihr am 7. Januar 1779 persönlich in München. Freundlichkeit und unbeschwerte Leichtigkeit charakterisieren das zweisätzige Werk, von beiden Musikern stilsicher und beschwingt vorgetragen. Besonders gefielen die schubert-nahen Rubati im g-Moll-Abschnitt des Finalsatzes.

Makelloses Zusammenspiel

Die zehn Violinsonaten von Ludwig van Beethoven heißen, ebenso wie die von Mozart, „Sonaten für Klavier und Violine“. Das Klavier ist hier nie bloßes Begleit-Instrument, sondern gleichberechtigter Partner. Entstanden 1797/98 in Wien, sind die ersten drei Sonaten op. 12 Beethovens Kompositionslehrer Antonio Salieri gewidmet. Der junge Beethoven war damals schon als genialer Pianist ins Wiener Musikleben eingeführt und hatte gerade seine Konzertreise nach Prag, Dresden, Leipzig und Berlin hinter sich.

Die Sonate Es-Dur op, 12 Nr. 3 wirkt souverän in der Handhabung der kompositorischen Mittel und ist zunächst ganz von der pianistischen Virtuosität und Brillanz geprägt, die dann von der Violine aufgegriffen wird. Im 1. Satz erlebten wir Willenskraft, Heftigkeit, Zorn, im langsamen Satz „Adagio con molta espressione“ helle, schlichte Gesanglichkeit und Innigkeit, umspielt von figurativen Elementen. Das Rondo vermittelte Spielfreude, Kraft und funkelnden Witz. Beide Künstler fanden sich in makellosem Zusammenspiel und interpretatorischer Hochform.

Bach folgt 100 Jahre später

Johannes Brahms, von vielen als „Romantiker“ apostrophiert, stand dennoch fest auf dem Boden der musikalischen Klassik. Mozart und Beethoven waren seine Vorbilder, in seinen Zeiten als Chordirigent dirigierte er Werke von Bach und Händel. Die Musik von Brahms ist bei aller kämpferischen Energie zutiefst lyrisch. Seine Violinsonate Nr. 1 op. 78 entstand genau 100 Jahre nach der ersten von Mozart.

Sie schwankt in ihrem Ausdrucksgehalt zwischen Melancholie und Aufbegehren, mit Inseln lyrischer Kantabilität. Zichner ist ein begnadeter Pianist. Er bewältigte den kompakten Klaviersatz souverän, blieb im Klang aber dennoch immer durchsichtig. Sophia Jaffé fand den romantischen Geigenton, mit maßvollem Vibrato belebt und in den Doppelgriff-Passagen die typisch Brahms’sche Innigkeit verströmend.

Beide Musiker schenkten dem dankbaren Publikum an diesem heißen Sommernachmittag eine gute Stunde der Traumwelt des Schönen – jenseits von Pandemie, Hochwasser und Wahlkampf. Sie überreichten zudem eine wunderbare Zugabe: das Adagio aus Beethovens Sonate op. 30 Nr. 1. (mz)