Museum begeht 30-jähriges Bestehen

Gräfenhainichen/MZ - Die „Schwarze Kunst“ hat eine lange Tradition in Gräfenhainichen. Bereits am 1. Oktober 1874 wurde von Carl-Heinrich Schulze die erste Druckerei der Stadt gegründet. Er war der Begründer des Buchdruckgewerbes in Gräfenhainichen. In einem kleinen Raum des ehemaligen Gasthauses „Zur guten Quelle“ wurde 1875 auch der erste „Anzeiger für Gräfenhainichen und Umgebung“ gedruckt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.