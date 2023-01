MTV Wittenberg prüft den Meisterfavoriten

Gastgeber will am Samstag den Spitzenreiter in der Stadthalle bezwingen. Erwartet wird mit Gardelegen der Tabellenführer und Titelverteidiger.

Wittenberg/MZ - „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, singen die MTV-Männer am Samstag nach dem 3:2-Erfolg über Fortuna Ballenstedt im Topspiel der Volleyball-Landesoberliga. Die Freude ist berechtigt: Schließlich wird ein 0:2-Rückstand mit dem 17. Punkt im Tiebreak noch gedreht. Doch der Jubel währt nur kurz. Am Sonntag kontert der Tabellenführer und gewinnt sein Spiel bei der WSG Reform Magdeburg mit 3:1. Und so bauen die Altmark Volleys aus Gardelegen ihren Vorsprung in der Tabelle auf den Zweiten - das ist der MTV - auf zwei Punkte aus.