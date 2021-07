Mozart und Orgelführung in Coswig

Das Duo Vimaris gibt am Sonnabend ein Konzert in Coswig.

Coswig - Ein Konzert für Liebhaber unter dem Titel „Mozartiana“ kündigen Mirjam und Wieland Meinhold für diesen Sonnabend in Coswig in der Nikolai-Kirche an. Als Duo Vimaris präsentieren sie geistliche Werke des Salzburger und Wiener Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Sie musizieren neben Sonatinen, Vokales wie „Ridente la calma“, „Ora pro nobis“ und die berühmte Solomotette „Exultate, jubilate“. Daneben erklingen das betörend schöne Andante F-Dur, die Introduktion und Fuge C-Dur sowie aus dem Londoner Skizzenbuch KV 15 einige Miniaturen, die der damals erst achtjährige Mozart auf der Reise verfasste.

Mozart, der aus der Begeisterung heraus die Orgel als „Königin der Instrumente“ bezeichnete, hat manches Werk für deren Tasten entworfen. Das Konzert findet um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche St. Nikolai statt. Davor, bereits um 16.15 Uhr, wird es anhand einer Orgelführung unter dem Motto „Klangmajestät - Besuch bei der Königin“ auf der Empore spannend: Für alle Interessierten erläutert Wieland Meinhold die historische Orgel hautnah.

Direkt neben deren Spieltisch haben die Besucher Gelegenheit zu erfahren, wie der höchste, wie der tiefste Ton klingt. Aber auch auf weitere Fragen gibt es Antworten: Wie viele Pfeifen stehen in dem Instrument? Wie funktioniert die Übertragung zwischen Taste und Ventil? Wie schwer ist so eine Orgel?

Am Ende des Konzerts wird eine angemessene Spende erbeten. (mz)