Motorradfahrer bei Unfall in Wittenberg schwer verletzt

Wittenberg - Ein 53-jähriger Kradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag um 17 Uhr in Wittenberg die Dessauer Straße aus Richtung Piesteritz kommend in Richtung An der Christuskirche, um in diese nach links abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, dessen 73-jähriger Fahrer die Dessauer Straße in Richtung Fröbelstraße befuhr.

Der Kradfahrer kam zu Fall und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (mz)