An der Friedhofskreuzung auf Höhe der B 2 bei Kemberg ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Kemberg/MZ - Auf der B 2 auf Höhe der Kemberger Friedhofskreuzung hat sich am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein aus Richtung Wittenberg kommender 38-jähriger Fahrer eines VW Passat an der Kreuzung nach links in Richtung Gaditz abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Motorrad eines 32-Jährigen, der ihm auf der B 2 entgegenkam.

Der Kradfahrer wurde weggeschleudert und kam im Straßengraben zum Liegen. Er verletzte sich dabei schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der Sachschaden belief sich auf etwa 25.000 Euro.