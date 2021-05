Mopedfahrerin weicht Kleintransporter aus und stürzt

Göritz/Coswig

Am Montagmorgen gegen 9.35 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit Ihrem Kleinkraftrad die B 107 aus Richtung Göritz in Richtung Coswig. In Höhe einer Notrufsäule sei plötzlich ein entgegenkommender weißer Transporter auf ihre Fahrbahn gefahren.

Sie wich nach links aus, fuhr über die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem Leitpfosten und stürzte schließlich. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Das Kleinkraftrad wurde beschädigt.

Der Transporter setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. (mz/red)