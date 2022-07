1.200 Menschen ziehen durch Wittenberg

Deutlich mehr Demonstranten als in den Vorwochen kamen am Montag in die Lutherstadt Wittenberg. Wieder waren viele Teilnehmer aus angrenzenden Bundesländern angereist.

Wittenberg - Bis zu 1.200 Menschen haben laut Polizeiangaben am Montag an einer Kundgebung in der Wittenberger Innenstadt teilgenommen. Diese Zahl ist deutlich höher als zuletzt, was laut Veranstaltern auf viele auswärtige Teilnehmer zurückzuführen war.