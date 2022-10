Montagsdemo in Wittenberg Rechtsextremisten werden eingeladen - Warum sogar Uwe Steimle abgesprungen ist

Die Veranstalter der Montagsdemonstrationen in Wittenberg planen den großen Wurf am 31. Oktober mit einer angeblichen „Reformation 2.0“. Warum die Redner sogar dem Kabarettisten Steimle zu extrem sind und was die Organisatoren im Vorfeld sagen.