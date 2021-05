Momente des Innehaltens im ökumenischen Kreis

Wittenberg - Fast vier Jahre nach dem Reformationssommer in Wittenberg soll nun ebenda an positive Erfahrungen etwa bei kleinen Formaten wie dem Abendsegen auf dem Marktplatz angeknüpft werden. Dazu lädt ab dem 20. Mai und dann immer donnerstags bis Ende September ein ökumenisches Bündnis unter dem Motto „Dein Wort in Gottes Ohr“ zum Stadtgebet ein. Beginn vor dem Alten Rathaus ist 16 Uhr.

Auch Schulen sind beteiligt

Dass es - wahrscheinlich sowohl in der Erinnerung als auch bei dem, was kommt - um „die kleinen Momente des Innehaltens“ geht, erklärt auf eine MZ-Anfrage Hanna Kasparick. Die Theologin, die bis zu ihrem Ruhestand Ende 2017 Direktorin des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg war, gehört ebenso wie Renke Brahms von der Evangelischen Wittenbergstiftung zu den Initiatoren des Stadtgebets.

Betont wird der ökumenische Ansatz. Demnach werden sich neben evangelischen und katholischen Gemeinden auch freikirchliche einbringen sowie Vertreter aus der Bürgerschaft, der Wirtschaft oder Schulen. Wichtig sei gerade, dass nicht nur „kirchliche Profis“ (Kasparick) etwas sagen, sondern jeder, der mag, eingeladen ist, seine Gedanken zu formulieren - zu Dingen, die ihm oder ihr wichtig sind, von der Sorge bis hin zu Dankbarkeit. Gerade in Zeiten der Pandemie sei das wichtig. „Wir vereinzeln so“, beschreibt Kasparick einen Zustand, der coronabedingt schon über ein Jahr andauert und mit dem Menschen verschieden und unterschiedlich gut umgehen.

Das neue Angebot im Freien ermöglicht es den Teilnehmern, den Abstand selbst zu bestimmen. Das war, mancher mag sich erinnern, auch 2017 nicht anders, als etwa der Pastor und Liedermacher Fritz Baltruweit täglich mit liturgischen Angeboten in den öffentlichen Raum gegangen ist. Dazu gehörte auch der Marktplatz, jener Ort, an den nun die Initiatoren des Stadtgebets streben. Dass man den Faden von 2017 wieder aufnehmen wolle, sagt der Direktor der Evangelischen Wittenbergstiftung Renke Brahms zur MZ und auch: „Es tut uns als Kirche gut, rauszugehen auf die Straßen und Plätze.“

Texte und Musik

Neben kurzen Impulsen, biblischen Texten und persönlichen Statements über das, was Menschen in Wittenberg und darüber hinaus bewegt, soll es auch Musik geben. Den Auftakt an diesem Donnerstag gestalten Hanna Kasparick und Renke Brahms sowie der Kantor der Schlosskirche, Thomas Herzer. Als weitere Ausführende in den nächsten Wochen werden beispielsweise der frühere Oberbürgermeister Eckhard Naumann (SPD), Henrike Heierberg (Augustinuswerk) oder Vertreter der Evangelischen Gesamtschule Wittenberg und verschiedene musikalische Gruppen angekündigt. Für die Entwicklung des Formates gab es Kasparick zufolge auch eine Vorbereitungsgruppe.

Die Dauer der Stadtgebete wird mit jeweils 15 bis 20 Minuten angegeben. Es gelten die üblichen Hygieneregeln. (mz)