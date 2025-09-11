weather regenschauer
Wittenberg
  4. Baustelle: Möllensdorfer Straße in Wittenberg gesperrt – das müssen Autofahrer jetzt wissen

Die Möllensdorfer Straße in Wittenberg ist wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Welche Einschränkungen es gibt und was Autofahrer jetzt beachten müssen.

11.09.2025, 15:30
In Wittenberg ist die Möllensdorfer Straße wegen Bauarbeiten dicht. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ - Die Möllensdorfer Straße in Wittenberg ist derzeit wegen Bauarbeiten in einem Abschnitt komplett gesperrt. Von der Innenstadt kommend gelangen Fahrzeugführer noch bis zum Freibad. Dort ist allerdings Schluss. Eine Umfahrung des gesperrten Bereiches ist ausgeschildert.