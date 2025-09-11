Die Möllensdorfer Straße in Wittenberg ist wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Welche Einschränkungen es gibt und was Autofahrer jetzt beachten müssen.

Wittenberg/MZ - Die Möllensdorfer Straße in Wittenberg ist derzeit wegen Bauarbeiten in einem Abschnitt komplett gesperrt. Von der Innenstadt kommend gelangen Fahrzeugführer noch bis zum Freibad. Dort ist allerdings Schluss. Eine Umfahrung des gesperrten Bereiches ist ausgeschildert.