Modetrends im Landkreis Wittenberg: Die wilden 80er Jahre sind zurück

Wittenberg/MZ - Neues Jahr, neue Frisur: Wer für frischen Wind auf dem Kopf sorgen will, dem sind in diesem Jahr wirklich keine Grenzen gesetzt. Von radikalen Kurzhaarschnitten über fransige Stufenschnitte bis hin zu Vokuhilas oder Dauerwellen, die den lässigen Look der 80er-Jahre aufleben lassen – im Trend liegt das, was einem gerade gefällt. Dabei erhalten auch Frisurentrends der vergangenen Jahrzehnte, die man lange Zeit eher als „No-Go“ angesehen hat, bei einigen Leuten in der Region wieder eine zweite Chance.