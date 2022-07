Deshalb verschwinden E-Roller „Bird“ aus dem Stadtbild Wittenbergs

Im Winter 2020 stieg die vergleichsweise kleine Lutherstadt in die neue Zeit der E-Roller ein. Ein dauerhafter Erfolg ist nicht daraus geworden.

So sah der Bird-Roller aus, hier eine Aufnahme vom Juni 2021 aus dem früheren Neubaugebiet an der Straße der Befreiung/Ecke Schillerstraße.

Wittenberg/MZ - In Großstädten werden sie vielfach längst als Ärgernis angesehen - aber auch eifrig genutzt. In Wittenberg betrat man 2020 Neuland, als man, zunächst im Rahmen eines Testbetriebs, E-Roller zur Miete in die Stadt holte.