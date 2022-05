Mitarbeiter des Landkreises arbeiten am Anschlag

Roksana Kravchenko (Mitte) geht die Unterlagen in der Ausländerbehörde durch. Begleitet wird die Ukrainerin vom Ehepaar Urban.

Wittenberg/MZ - Vor der schmalen Eingangstür des braunen Klinkergebäudes drängen sich Menschen. Sie reden durcheinander, gestikulieren aufgeregt - teilweise warten sie seit einer, manche auch schon seit zwei Stunden vor der Ausländerbehörde des Kreises. Etwa drei Dutzend Migranten, darunter ein paar ukrainische Flüchtlinge, sind am Donnerstagnachmittag in die Wittenberger Fabrikstraße gefahren. Einige wollen Sach- und Leistungsanträge stellen, andere wollen die monatlichen Sozialleistungen abholen oder sich beim Kreis registrieren lassen. So wie Roksana Kravchenko.