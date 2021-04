Mit Schnelltests Infektionen entdeckt

Wittenberg - Auch wenn die Corona-Tests an den Schulen vielerorts mit einigen Problemen verbunden waren, sie bringen etwas. Das erklärten am Freitag zwei Medizinerinnen des Wittenberger Gesundheitsamtes, Isabel Geißler und Britt-Kerstin Bauspieß. Einige Infektionen sind durch die Tests aufgedeckt worden. Als Beispiel nannten sie die Geschwister-Scholl-Schule in Wittenberg, wo in der vergangenen Woche sechs Kinder positiv getestet worden seien.

Nach wie vor gehören Kindertagesstätten und Schulen zu den Orten, wo zahlreiche Neuinfektionen entdeckt werden - eben auch wegen der Tests, die in Schulen ab Montag wieder Pflicht sind. Zurzeit sind nach Angaben des Landkreises drei Kindertagesstätten und elf Schulen betroffen.

Die Ärztinnen weisen nicht zuletzt wegen verschiedener Fragen ausdrücklich auf den Unterschied zwischen Selbsttests, Schnelltests und den so genannten PCR-Tests hin. Ersterer dient der Eigenanwendung und hat im Falle eines positiven Ergebnisses nicht zwangsläufig Quarantäne zur Folge. Sollten etwa in Schulen oder Kindertagesstätten positive Tests auftauchen, sollen die Betreffenden nach Hause gehen, telefonisch erreichbar sein und sich um einen PCR-Test bemühen, der dann Gewissheit bringt.

Die Verwaltung hat zudem einen direkten Ansprechpartner benannt, dessen Mailadresse direkt kommuniziert worden ist, wie Landkreissprecher Ronald Gauert erklärt. Die Medizinerinnen weisen zudem darauf hin, dass inzwischen versucht wird, nicht immer gleich die gesamte Klasse in Quarantäne zu schicken. Das werde von Fall zu Fall entschieden.

Nach den Worten von Isabel Geißler sind in den vergangenen Wochen vermehrt asymptomatische Fälle aufgetaucht, soll heißen, mit dem Virus Infizierte zeigten keine Symptome. Sie spricht von etwa sieben Prozent. Fälle, die nicht entdeckt worden wären, würde nicht deutlich mehr getestet als früher.

Dass inzwischen ausreichend Laien-Tests zur Verfügung stehen sollten, berichtet unterdessen Vizelandrat Jörg Hartmann (CDU). Er räumt ein, dass die für Freitag vor einer Woche angekündigten Testkits erst am Dienstag vergangener Woche eingetroffen sind. „Inzwischen ist die Lieferung an alle Schulen verteilt.“ Den Pflicht-Tests ab Montag sollte also nichts im Wege stehen.

Die nächste Lieferung soll laut Hartmann am Dienstag im Landkreis ankommen. „Ich hoffe, das klappt auch.“ Geklärt ist nach seinen Worten ebenfalls, dass die Tests nicht allein Schülern und Lehrern zur Verfügung stehen, sondern auch anderen Mitarbeitern an den Schulen. Was die Kindertagesstätten betrifft, gibt es zwar keine Pflicht. Allerdings sollten auch dort zwei Tests pro Kind und Woche erfolgen, einer möglichst vor dem Besuch jeweils an den Montagen. Die Tests würden den Eltern in der Regel mitgegeben, so Hartmann. (mz/Marcel Duclaud)