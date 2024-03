Für Patrick Pusch und Fabian Hoese startet am Freitag das Abenteuer Deutsche Rallye-Meisterschaft. Die Wittenberger wollen in der Gesamtwertung auf das Podest fahren.

wittenberg/MZ/hü. - Jetzt wird es ernst! Patrick Pusch und Fabian Hoese starten in das Abenteuer Deutsche Rallyemeisterschaft (DRM) in Stollberg. Das olympische Motto „Dabei sein ist alles“ zählt für die Wittenberger nicht, betont Hoese. Es soll auf das Podest – und das in der am stärksten besetzten Klasse – gehen. Im Herbst stehen die Sieger fest.