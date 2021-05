Mit Goethe und Ollie

Das Anhaltische Theater plant Open-Airs in Wörlitz auf der Insel Stein und in Dessau am Mausoleum. Was geboten werden soll.

Wörlitz/Dessau

Ein frühlingshaftes bis vorsommerliches Wochenende steht an. Da sollte es ins Grüne gehen. Zwar sind die folgenden Empfehlungen auch fürs Freie, aber sie orientieren schon auf spätere Wochenenden. Wenn nämlich das Anhaltische Theater zu seiner Open-Air-Saison einlädt. Für alle Veranstaltungen vor dem Mausoleum im Dessauer Tierpark, aber auch für die Ballettproduktion „Tanz am Vulkan“ und das Schauspiel „Die Mitschuldigen“ im Gartenreich Dessau-Wörlitz können bereits Karten erworben werden.

Schauspiel: Auf der Insel Stein in Wörlitz darf sich das Publikum auf eine schräge und vergnügliche Sommernachts-Posse freuen, die einmal mehr die Lächerlichkeit des menschlichen Daseins vorführt. Denn wenn es nach Goethes Frühwerk „Die Mitschuldigen“ geht, ist der Mensch weder edel noch hilfreich, sondern sexsüchtig, geldgeil und primitiv.

Termine: 4. Juni, 19.30 Uhr (Premiere), 5. Juni (19.30 Uhr), 6. Juni (18 Uhr), 18. und 19.?Juni (19.30 Uhr), 20. Juni (18 Uhr), 25. und 26. Juni (19.30 Uhr), 27. Juni (18 Uhr)

Ballett: Passend zur Kulisse der Insel Stein im Wörlitzer Park erarbeiten die Tänzerinnen und Tänzer in der nunmehr dritten Ausgabe der Jungen Choreografen unter dem Titel „Tanz am Vulkan“ Tanzstücke für das ganz besondere Ambiente. Wie immer seien ihrer Fantasie keine inhaltlichen Grenzen gesetzt, heißt es in der Ankündigung des Theaters.

Termine: 12. Juni, 20 Uhr (Premiere), 23. Juni (20 Uhr), 1.?Juli (20 Uhr), 3. Juli (20?Uhr), 4. Juli (18 Uhr)

Konzert: Mit „Sommernacht der Klassik“ bereitet die Anhaltische Philharmonie ein Konzertprogramm vor, bei dem Suiten des 19. und 20. Jahrhunderts beste Unterhaltung versprechen. Es soll ab dem 4. Juni an insgesamt fünf Abenden vor der viel Raum bietenden, malerischen Kulisse des Dessauer Mausoleums erklingen.

Termine: 4. Juni, 19.30 Uhr (Premiere), 5., 20., 26. Juni, 4. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr

Musical: Am gleichen Ort heißt es am 11. Juni und an fünf weiteren Abenden „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“. Die Gala streift einmal quer durch die Musical-Geschichte: von „Show Boat“ über „Oklahoma!“, „West Side Story“ und „My Fair Lady“ bis hin zu „Das Phantom der Oper“ und „Les Misérables“. Das Programm wird abgerundet mit Disney-Songs, dem Sound des Opernchors sowie Special-Guest-Auftritten aus dem Opernensemble und des Dessauer Chansonniers Tutipsy.

Termine: 11. Juni, 19.30 Uhr (Premiere), 12., 13., 18., 19. Juni und 2. Juli, jeweils 19.30?Uhr

Oper: Eine festliche Operngala ist unter dem Titel „Sempre libera!“ an vier Abenden auf der großen Bühne vor dem Mausoleum geplant. Werke von Komponisten wie Rossini, Donizetti, Verdi und Puccini, Tschaikowsky und Rachmaninov will das Opernensemble des Anhaltischen Theaters aufführen.

Termine: 25. Juni, 19.30 Uhr (Premiere), 27. Juni, 3. und 11. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr

Film: An zwei Abenden werden unter dem Titel „Rendezvous mit Stan und Ollie“ zwei Klassiker der Stummfilmkomödie mit Musik von Jens Troester am Mausoleum aufgeführt. Die Anhaltische Philharmonie wird zu „Big Business“ und „Liberty“ (beide 1929) live mit Türklingeln, Hupen und platzenden Luftballons für illustrative Momente sorgen, und mit beschwingten Walzerpassagen, Habanerarhythmen oder rasanten Verfolgungsmusiken lange Bögen über einzelne Handlungsabschnitte spannen.

Termine: 9. Juli, 21 Uhr (Premiere), 10. Juli, 21 Uhr

Die Mitarbeiter des Theaters hoffen, dass alle diese Angebote in Wörlitz und in Dessau auch durchgeführt werden können. Aufgrund der pandemiebedingten Schließung des Hauses hatten sie einen Teil des Sommerurlaubs, der traditionell zwischen den Spielzeiten liegt, in den Februar vorgezogen, so dass bis zum 10. Juli gespielt werden könnte. Die Theaterkasse nimmt Kartenwünsche dafür aktuell nur telefonisch entgegen. Über die zum Zeitpunkt der Veranstaltungen geltenden Regelungen für einen Theaterbesuch informiert das Theater sobald wie möglich.

Die Theaterkasse ist unter 0340/2511333 von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr erreichbar. (mz)