Mit Flaschen um sich geworfen: 29-Jähriger bedroht Kunden und Personal in Coswiger Tankstelle

Coswig/MZ - Am Morgen des 10. April kam es in einer Tankstelle in der Nähe der Anschlussstelle Coswig (BAB 9) zu einer erheblichen Sachbeschädigung und Bedrohung mehrerer Personen.

Wie die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau informiert, betrat nach derzeitigem Kenntnisstand eine männliche Person gegen 5 Uhr die Verkaufsräumlichkeiten der Tankstelle. Mittels einer in seiner Hand befindlichen kleineren Hantelscheibe soll er Personal und Kunden bedroht und angefangen haben Sachbeschädigungen im Innenbereich der Tankstelle zu begehen.

Dabei habe er mit diversen Gegenständen, bspw. zahlreichen Flaschen, um sich geworfen und erheblichen Sachschaden an Fenstern und Inneneinrichtung hinterlassen. Die anwesenden Personen – außer der Täter - verließen währenddessen die Tankstelle. Verletzt wurde niemand.

Durch die vor Ort eingesetzten Polizeikräfte wurde das Objekt gesichert und weitere Kräfte zugeführt bzw. angefordert. Gegen 06:20 Uhr betraten Diensthundeführer mit ihren Diensthunden die Tankstelle und suchten die Kontaktaufnahme zum allein in den Verkaufsräumlichkeiten befindlichen Täter. Dabei ließ sich der Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen.

Im Anschluss wurde der aus dem Landkreis Wittenberg stammende 29-jährige in eine psychiatrische Klinik verbracht. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen der Tat dauern an.