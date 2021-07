Mit dem Rad zum Reformator im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - „Radwege zu Luther“ ist ein neues Angebot des in Eisenach ansässigen Vereins „Wege zu Luther“. Darüber informiert die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, die Mitglied des Vereins ist und mit dem Museum Lutherhaus Wittenberg eine von mehreren Destinationen betreibt. Weitere Ziele finden sich an Lebens- und Wirkungsstationen des Reformators Martin Luther in mehreren mitteldeutschen Orten, neben Wittenberg auch in Torgau, Eisleben, Erfurt, Weimar oder Schmalkalden.

Angeboten wird nun auf insgesamt mehr als 1.000 Kilometern eine Mehrtagestour, welche die Lutherorte miteinander verbindet und die auf Radwegen etwa bei einem Radurlaub abgefahren werden kann. Zudem bestehe ausgehend von jedem der Lutherorte die Möglichkeit, sich die Umgebung sowie zusätzliche Lutherstätten im Rahmen einer der vorgeschlagenen Tagestouren anzuschauen. Diese seien zwischen 20 und 108 Kilometer lang. Wie es weiter heißt, sind die Städte und viele Orte entlang der Touren an das Streckennetz der Deutschen Bahn angeschlossen, so dass auch Teilabschnitte abgefahren oder kombiniert werden könnten.

Um die Radreise entspannt vorab planen zu können, bietet die Internetseite zum neuen Angebot zahlreiche Informationen auch zu möglichen Unterkünften oder Stadtführungsofferten vor Ort.

Die neue Webseite kann unter www.radwege-zu- luther.de besucht werden. (mz)