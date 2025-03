Ein junger Polizeikommissar organisiert zum ersten Mal eine groß angelegte Verkehrskontrolle in Wittenberg. Wie sich der 22-Jährige dabei bewährt und wie viele Verkehrssünder erwischt wurden.

Wittenberg/MZ - Eine Frau fährt auf den Parkplatz des Gymnasiums Leucorea, Haus Cranach in Piesteritz – obwohl das hier ausdrücklich verboten ist. Auf der Rückbank sitzen zwei Kinder, doch eines von ihnen ist trotz Pflicht nicht auf einer Sitzerhöhung. Die Fahrerin reagiert eher abweisend auf die Hinweise von Polizeioberkommissar Andreas Vogel. Sie wirft ihm eine Ausrede nach der anderen entgegen. Trotz mehrfacher Warnungen vor den Gefahren bleibt sie unbeeindruckt. Am Ende wird ein Bußgeld fällig – eine der vielen Maßnahmen, mit denen die Polizei die Verkehrssicherheit in Wittenberg erhöhen möchte.