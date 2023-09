Wittenberg/MZ - Die Trunkenfahrt einer 31-jährigen BMW-Fahrerin nahm am Montag um 1.25 Uhr nachts in der Annendorfer Straße in Wittenberg mit einem Auffahrunfall ihr Ende.

Nach bisherigem Stand befuhr sie die Annendorfer Straße in Richtung Tschaikowskistraße, als es zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Opel kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen davor abgestellten VW geschoben.

Wie die Polizei weiter informiert, wurde die Fahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zudem stellte sich heraus, dass sie unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der BMW und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin stellte sich heraus, dass die junge Frau bereits wenige Minuten zuvor in der Straße der Völkerfreundschaft einen Unfall verursachte, als sie gegen einen Bordstein stieß. Dabei kam aber nur ihr eigenes Fahrzeug zu Schaden. Zudem beleidigte sie die Beamten, woraufhin ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet wurde.