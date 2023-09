Am Montagabend kontrollierten Beamte in Wittenberg einen Fahrer . Er hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut.

Wittenberg/MZ - Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten die Beamten am Montagabend um 23.45 Uhr in der Sternstraße in Wittenberg einen Radfahrer fest. Dieser war ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs.

Bei der sich anschließenden Kontrolle nahmen sie Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,93 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen den 34-jährigen Wittenberger eingeleitet.