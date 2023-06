"Missmanagement" und "Steuerverschwendung" Bedrohliche Entwicklung in Bad Schmiedeberg? Kurdirektor wehrt sich gegen Vorwürfe

Ortschaftsrat Christian Scholz übt heftige Kritik an Vorgängen in der Stadt Bad Schmiedeberg und der Kur. Er spricht auch von „Missmanagement“. Was ihm entgegnet wird.