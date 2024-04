Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Im Prozess gegen drei Männer, die am 4. Juni vorigen Jahres in Wittenberg einen heute 53-jährigen Geschädigten in dessen Wohnung mit Tritten und Schlägen schwer misshandelten sowie ein Küchenmesser an den Hals hielten, um so an die Pin für seine EC-Karte zu gelangen, sind die Urteile gefällt worden.