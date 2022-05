Missbrauch während Grill-Party in Annaburg? 44-Jähriger soll Neunjährigen unsittlich berührt haben

Dessau/Annaburg/MZ - Seit Dienstag muss sich ein 44-jähriger Annaburger vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Die Tat soll sich bereits am 11. Juli 2019 in einer Gartensparte der Stadt ereignet haben, wo sich einige Familien mit ihren Kindern zu einer Grill-Party trafen.

Wichtige Zeugen fehlen

Der von Malte Greisner verteidigte gebürtige Berliner, der inzwischen Annaburg verlassen hat und in einem anderen Bundesland lebt, schwieg zum Prozessauftakt zu den von Staatsanwalt Frank Pesselt erhobenen Vorwürfen und machte lediglich knappe Angaben zu seiner Person. Da wichtige Zeugen fehlten, wird der Berufungsprozess unter dem Vorsitz von Thomas Knief am 23. November fortgesetzt.

Dann sollen die Mutter des mutmaßlich geschädigten Jungen, der heute elf Jahre alt ist, und eine Kriminalkommissarin, die das Kind vernommen hatte, aussagen. Zusätzlich fällte die Kammer die Entscheidung, den Vater des Angeklagten in den Zeugenstand zu bitten. „Damit rennen Sie bei uns offene Türen ein“, sagte der Vorsitzende zur Anregung des Verteidigers.

Das Amtsgericht Wittenberg hatte am 11. August dieses Jahres die Schuld des 44-Jährigen für erwiesen gehalten. Die erfahrene Jugendrichterin Jeanette Preißner verhängte eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren ohne Bewährung. Hiergegen richtet sich das Rechtsmittel des Angeklagten, in dessen Bundeszentralregister seit 2002 einige einschlägige Vorstrafen vermerkt sind. Der Vorsitzende kündigte an, auf einige dieser Urteile noch näher eingehen zu wollen. Sowohl dem Verteidiger als auch dem Vertreter der Anklagebehörde wurde eine Kopie des Sonderhefts „Vorverurteilungen“ übergeben. In diesem ist - veranlasst von einer Strafkammer des Landgerichts Berlin - ein Gutachten enthalten. „Wenn ich es richtig interpretiere“, sagte Thomas Knief, „wird darin dem Angeklagten Pädophilie bescheinigt.“

Das aktuelle, nunmehr angegriffene Urteil beruhte vor allem auf den Aussagen eines Zeugen, der beobachtet haben will, wie sich der 44-jährige Angeklagte den damals neunjährigen Jungen über die linke Schulter legte und ihm mehrfach über den Intimbereich strich. Damit habe der Mann die Absicht verfolgt, bei sich selbst eine sexuelle Erregung hervorzurufen.

Durch Zufall gesehen

Der Zeuge sagte, dass im Ort „ganz viel erzählt“ worden sei, weil sich der Angeklagte „immer mit Jungs beschäftigt“ habe. Den Übergriff auf das Kind habe er am frühen Abend der Party „durch Zufall gesehen“. Dem Neunjährigen sei über die Knie und das Geschlechtsteil gestrichen worden. Der Junge habe daraufhin zwei Mal laut gerufen, dass er das nicht wolle.

Das von ihm beobachtete Verhalten, sagte der 59-Jährige, „passte nun zu den Vermutungen der Leute“. Nach seinem Dafürhalten, so der Zeuge, habe es sich um eine bewusste Berührung gehandelt. „Ich schließe definitiv eine zufällige Berührung aus.“ Eine andere Zeugin sagte indes zum Charakter des Mannes, dieser könne „viel quatschen“ und sei „eine kleine Nervensäge“. Nach der Erinnerung ihres Sohnes war der Mann auch von Anfang an auf den beiden Gartengrundstücken anwesend und sei nicht erst später dazugestoßen.