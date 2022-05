Millionenschwer

Auf der Baustelle der Hauptstein-Gruppe in Vockerode kommt es zu Verzögerungen. Woran das liegt und warum es trotzdem schon viel zu sehen gibt.

Bauleiter Christian Groß informiert über den Stand der Arbeiten am Großparkplatz für Lkw in Vockerode.

Vockerode/MZ - Die ursprünglich für das zweite Quartal dieses Jahres avisierte Eröffnung des Lkw-Großparkplatzes in Vockerode verzögert sich. Ein Grund liegt in der Corona-Pandemie, wie Christian Groß sagt, der für den Investor, die Hauptstein-Gruppe, das Projekt vor Ort betreut. So habe es mal Probleme bei der Beschaffung einzelner Materialien gegeben, ein andermal konnten Arbeitnehmer nicht anreisen. Gravierender dürfte gewesen sein, dass Bauanträge beim Landkreis Wittenberg neu gestellt werden mussten.