Mike Reiß tritt noch einmal für Freie Wähler an

Wittenberg - Jetzt steht auch fest, mit wem die Freien Wähler in die Landratswahl am 6. Juni ziehen: Mike Reiß heißt der Kandidat. Er tritt nicht zum ersten Mal an. Bereits bei der Wahl vor sieben Jahren hatte der Wittenberger seinen Hut in den Ring geworfen.

Reiß ist 57 Jahre alt, Polizeibeamter, und bereits seit längerem in der Politik aktiv. Er gehört in der zweiten Legislatur dem Kreistag an, ist dort Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt und zudem erster Stellvertreter des Kreistagsvorsitzenden.

Ein Artikel in der MZ unter der Überschrift „Kreis soll altern und schrumpfen“ sei einer der Hauptgründe, nochmals zu kandidieren, räumt Reiß ein. „Das hat mich wach gerüttelt und mir gesagt: Du musst noch mal ran.“ Er sei ein Kind dieses Lebensraumes, seine Familie lebe seit Generationen zwischen Fläming und Dübener Heide, mit enger Verbundenheit zur Landwirtschaft.

Bisher sei es trotz verschiedener Initiativen nicht gelungen, die Abwanderung tatsächlich zu stoppen. Das treibt den Kandidaten um. Für ihn sind es insbesondere die weichen Standortfaktoren, die nicht stimmen und an denen es zu arbeiten gilt. Reiß nennt unter anderem die ärztliche Betreuung, Öffentlichen Nahverkehr oder Digitalisierung. Es gehe wesentlich um die Lebensqualität, die jungen Leuten die Rückkehr erleichtere und Kinder lernen lasse: „Hier lohnt es sich zu leben, ohne auf irgendetwas zu verzichten.“

Mit Reiß haben nun fast alle gewichtigen politischen Kräfte im Landkreis ihre Kandidaten bekanntgegeben. Für die CDU tritt Christian Tylsch an, für die SPD Sven Paul, für die AfD Frank Luczak. Als Einzelbewerberin zieht Heike Dorczok in den Wahlkampf. (mz/Marcel Duclaud)