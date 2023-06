Christian Tylsch spricht im Interview über die Zahl Geflüchteter und Asylbewerber im Kreis Wittenberg, über die Kosten und über Forderungen an den Bund. Ist der Kreis an der Belastungsgrenze?

Wittenberg/MZ - Bei der Bund-Länder-Beratung am Donnerstag in Berlin ging es auch um die Flüchtlingspolitik. Zuletzt hatte der Bund bei einem Flüchtlingsgipfel eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt. Die Mitteldeutsche Zeitung hat sich beim Landkreis Wittenberg erkundigt, wie es aktuell in der Region

um die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Schutzsuchenden steht (siehe dazu „Was vorhanden ist und was fehlt“). Das Gespräch mit Landrat Christian Tylsch (CDU) führte Corinna Nitz.