Menü wird in Wittenberg mit Botschaft serviert

Auftakt zum regionalen Kochwettbewerb, der in der Krise noch wichtiger ist als ohnehin: „Wir sind am Ball“, versichert Initiator Thomas Wolffgang.

Wittenberg/MZ - Die Branche ist in schwerem Fahrwasser. Erst die Corona-Krise, jetzt die massiv gestiegenen Energiekosten, hinzu kommt das leidige Thema Mitarbeitermangel. Der Gastronomie, sagt Thomas Wolffgang, Berufsschullehrer in Dessau und Vorsitzender des Landesverbandes der Köche Mitteldeutschlands, fehle bundesweit Personal in großem Stil. Von rund 50 Prozent spricht der erfahrene Koch.