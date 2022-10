Meister in der Lutherstadt voll unter Adrenalin

Pratau/MZ - Der Titelverteidiger und Lokalmatador Oliver Mende gewinnt in der Turnhalle Pratau die offenen Landesmeisterschaften im Ricochet vor André Schmidt (Leipzig) und Marco Müller (Chemnitz). Das ist keine Überraschung, schließlich ist der 35-Jährige gerade Deutscher Meister geworden und hat bei den German Open erst im Finale gegen einen Tschechen verloren.

Die tödlichen Deckenbälle

Beim Ricochet hat der Spieler, der drei Sätze für sich entscheidet, gewonnen. Der Sieger eines Ballwechsels erhält einen Punkt. Ein Satz zählt als gewonnen, wenn der aufschlagende Spieler 15 Punkte erreicht und der Abstand mindestens zwei Zähler beträgt. Im Gegensatz zum Squash sind Spielfläche (Mende: „Die Wege sind kürzer“) und Spezialschläger kleiner und der Ball leichter. Und das Spiel ist dreidimensional. „Deckenbälle sind tödlich“, verrät der Vizepräsident vom 1. Ricochetclub Wittenberg, Falko Wettig.

Ein Match geht bei gleich starken Kontrahenten schon mal eine Stunde. So viel Zeit benötigt Mende bei seinem Auftaktspiel gegen den jüngsten Teilnehmer des Turniers nicht. Der zwölfjährige Nils Kraus aus Leipzig ist ein großes Talent, aber zumindest noch chancenlos. Danach kommt es zu einem der Höhepunkte – davon hat der Verein auch ein Video auf seiner Facebookseite gepostet – im Wettbewerb. Der Wittenberger trifft auf die Deutsche Meisterin Elisabeth Faust aus Radebeul.

„Eine eigene Frauen-Konkurrenz wäre schön. Aber es fehlen die Spielerinnen“, sagt sie. Das sei aber kein Problem. „Ich spiele gern gegen Männer“, verrät Faust und nimmt sich auch gegen den Deutschen Champion etwas vor. „Ich gehe immer auf den Court, um zu gewinnen“, sagt sie selbstbewusst. Und tatsächlich bringt sie den Lokalmatadoren in große Schwierigkeiten und führt zum Auftakt deutlich. Doch der Männer-Champion startet eine furiose Aufholjagd und übernimmt beim 10:9 selbst die Führung und gestaltet den Satz und die Begegnung erfolgreich. „Das war eine Frage der Konzentration“, sagt Mende zu seinem klaren Rückstand. Aber eine Niederlage habe er zu keinem Zeitpunkt befürchtet. „Nach so einer Partie bin ich ganz schön kaputt. Das merke ich aber beim Spielen nicht. Da stehe voll unter Adrenalin“, erzählt Mende. Und auch das ist bemerkenswert: In den laufintensiven Duellen wird nicht versucht, dem Kontrahenten den Weg zu versperren oder den Gegner zu blocken. „Deswegen geht es auch verletzungsarm zu. Das Fairplay ist wichtig“, so Wettig.

Prominente Unterstützung

Trotzdem ist Ricochet „kein Trendsport“, sagt der Vizepräsident. Nach seinen Angaben gibt es in Deutschland vier Vereine. In Sachsen-Anhalt sind die Wittenberger die Vorreiter. Genügend Wettkämpfe gibt es trotzdem. Die Lutherstädter sind auch im Ausland erfolgreich unterwegs. Und so ist die Mitgliedergewinnung positiv. Aktuell gibt es im Club zehn Spieler. „Interessenten sind herzlich willkommen. Trainiert wird mittwochs ab 17 Uhr in Pratau“, sagt der Clubvorsitzende Cristian Rauh, der mit Wettig gleichzeitig zu den Sponsoren des Vereins gehört. Billig sind die beiden modernen Courts, die einen Teil der Turnhalle in Pratau ständig belegen, nicht. Für das Domizil stark gemacht hat sich einst ein Prominenter. Frank Wartenberg, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1976 im Weitsprung, hat als Sportverantwortlicher im Wittenberger Rathaus den Club bei der Standortsuche unterstützt. „Dafür sind wir noch heute dankbar“, sagt Wettig. Nach der Objekt-Entscheidung habe der Verein „alles allein auf die Füße gestellt“.